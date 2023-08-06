Мама Харламова показала фото юмориста с дочкой Настей на отдыхе

На своей странице в социальных сетях родительница комика Наталья опубликовала снимок, на котором Гарик Харламов обнимает 9-летнюю дочь от актрисы Кристины Асмус Анастасию. Известно, что Гарик Харламов отдыхает вместе со своей матерью и дочерью на море.

Напомним, что ранее Гарик Харламов, его мать, Кристина Асмус и Анастасия жили вместе под одной крышей. Актриса ранее заявляла, что давно хотела съехать от бывшего мужа, однако он ей не позволял это делать, чтобы чаще видеться с дочерью. Сейчас Кристина Асмус встречается с артистом Романом Евдокимовым, а Гарик Харламов с актрисой Екатериной Ковальчук.