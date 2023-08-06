Ольга Орлова объяснила отдых без дочери

Певица Ольга Орлова регулярно оказывается объектом критики со стороны многочисленных комментаторов, как правило женского пола. Причиной является ее привычка ездить отдыхать без ребенка.

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Артистка уверена, что дамы занимаются этим для того, чтобы почувствовать свое превосходство. Впрочем, спорить с этими дамами артистка не намерена, хотя и обладает точкой зрения, прямо противоположной их.