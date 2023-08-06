Ольга Орлова объяснила отдых без дочери
Певица Ольга Орлова регулярно оказывается объектом критики со стороны многочисленных комментаторов, как правило женского пола. Причиной является ее привычка ездить отдыхать без ребенка.
Артистка уверена, что дамы занимаются этим для того, чтобы почувствовать свое превосходство. Впрочем, спорить с этими дамами артистка не намерена, хотя и обладает точкой зрения, прямо противоположной их.
Ольга Орлова заметила, что долгие поездки, с несколькими пересадками, перелетами на самолете и поездками на машине длиной в несколько часов, нелегко переносят даже взрослые люди. Грудничку такая активность тоже вряд ли понравится.