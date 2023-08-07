Дава объяснил, почему перестал афишировать свою личную жизнь

Блогер Дава на «Шоу Воли» признался, что перестал афишировать свою личную жизнь, потому что ему постоянно приписывают романы со звездами шоу-бизнеса.

«Мне стоит с кем-то появиться [на публике], и все сразу начинают думать, что у меня новые отношения», — отметил Дава.

Ведущий шоу Павел Воля поинтересовался у блогера, какими качествами должна обладать его потенциальная избранница. В ответ на это Дава заметил, что такую девушку ему вряд ли удастся встретить в тех местах, где он бывает чаще всего — на работе и дома. При этом Дава убежден, что ему нужна возлюбленная не связанная с шоу-бизнесом.