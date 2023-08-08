Анна Седокова ответила на критику лишнего веса

Каждое появление певицы в публичном пространстве сопровождается массой противоречивых комментариев: кто-то в восторге от форм Анны Седоковой, а некоторые не устают упрекать ее в заметном наборе веса.

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Сама бывшая участница группы «ВИА Гра» ничего не отрицает и публично заявляет, что причина этого — лечение от крапивницы, а теперь еще и серьезная травма ноги. Впрочем, для Анны злобные комментарии в сторону внешности — не повод для слез, а мотивация побыстрее избавиться от ненавистных килограммов.

«Для меня эти моменты — дно, от которого я отталкиваюсь и иду вперед. Я никакие чувства не испытываю к тем людям, которые ставят "какашки". Это их мир», — поделилась артистка в своем инстаграме* (Запрещен в РФ).

Певица отметила, что не сидит сложа руки, а активно работает над собой — между прочим, она сбросила уже три килограмма. Спортом из-за травмы пока заниматься нельзя, помогло жесткое интервальное голодание: Анна в своем телеграм-канале раскрыла, что ест всего один сытный салат в день.

«Организм уже привык, а я научилась ждать и терпеть», — пошутила она.