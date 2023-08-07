Никита Ефремов заявил о значимости родственных связей
Актер Никита Ефремов в интервью РИА Новости заявил, что в процессе самопознания нет ничего важнее родственных связей.
«Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно», — заявил Ефремов.
При этом артист считает, что не принимал неправильных решений на жизненном пути. По словам Ефремова, в большинстве случаев те решения, что он считал неправильными, по прошествию времени оказывались катализаторами новых возможностей.
«Когда отматываю на год-два, вижу: что-то раньше мне казалось неудачей, а на самом деле обернулось новой возможностью. Все зависит от угла зрения. Сначала чувства могут диктовать, что все плохо и ужасно, но по мере взросления вырабатывается другой взгляд», — пояснил актер.
По словам артиста, его отец Михаил Ефремов дал ему полезный для актера совет — не задумываться о результатах проб. Никита Ефремов признался, что ожидание ответа от кастинг-директоров часто эмоционально выматывает артистов.