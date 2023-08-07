Никита Ефремов заявил о значимости родственных связей

«Когда отматываю на год-два, вижу: что-то раньше мне казалось неудачей, а на самом деле обернулось новой возможностью. Все зависит от угла зрения. Сначала чувства могут диктовать, что все плохо и ужасно, но по мере взросления вырабатывается другой взгляд», — пояснил актер.