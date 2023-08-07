Бейонсе потратила $100 тысяч, чтобы метро работало после ее концерта

Бейонсе заплатила $100 тысяч за то, чтобы работа метро в Вашингтоне была продлена на час. Об этом пишет ABC7.

© Газета.Ru

Концерт певицы в Вашингтоне был отложен почти на два часа из-за непогоды. Чтобы зрители шоу смогли добраться на метро до дома, исполнительница заплатила за дополнительный час работы метрополитена. Этот пункт был прописан в ее гастрольном райдере.

Почти 100 станций метро были открытыми на выход, а вход работал на бульваре Морган, где находится стадион FedExField.

Сейчас Бейонсе находится в мировом туре Renaissance. Это девятый концертный тур американской певицы, который продлится до 1 октября.