Бейонсе потратила $100 тысяч, чтобы метро работало после ее концерта

В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.