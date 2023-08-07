Родион Газманов объяснил, почему его ненавидят женщины по имени Людмила

«После выхода этой песни многие годы ко мне подходили люди и говорили, что завели собаку благодаря хиту «Люси». Я вам больше скажу, ко мне подходили очень многие девушки и говорили: «Я тебя ненавижу!» Потому что после этого хита к девушкам, которые носили имя Людмила, приклеилась кличка «Люси», — рассказал Газманов.

Несмотря на то, что певец исполнил этот трек 36 лет назад, его до сих пор просят спеть «Люси» на концертах. Газманов смирился с этим и в конце каждого выступления обращается к залу, чтобы предупредить их о том, что споет трек, который «все знают». По словам звезды, однажды он прослезился после того, как толпа крикнула не «Люси», а «Парами» — трек, который написал сам Родион Газманов.