Дженнифер Энистон оказалась в центре мирового скандала: подробности

В Голливуде очередной скандал. И замешанным в него, казалось бы, мог быть кто угодно, только не звезда легендарных «Друзей». Однако ситуация на этот раз непредсказуемая и серьезная: любимица публики Дженнифер Энистон оказалась в центре внимания из-за обвинений в поддержке антисемитизма.

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Все началось с публикации Джейми Фокса в запрещенной сети со следующим текстом: «Они убили Иисуса. Что, думаешь, они сделают с тобой? #лживыедрузья и #лживаялюбовь». За считаные минуты пост завирусился, а на Фокса обрушился неугомонный хейт из-за антисемитизма. И хотя актер признался, что странный комментарий посвящен его другу, удалить «обращение» пришлось очень скоро. Но на этом история и не думала заканчиваться.

Юзеры успели сделать скриншот публикации до ее исчезновения. На нем видно, как Дженифер Энистон якобы ставит лайк Фоксу. Снимок разлетелся по Сети, а сама Джен подверглась нападкам со всевозможных сторон. Реакция знаменитости ждать не заставила — ее ответ оказался жестким.

«Меня тошнит от этого. Я не ставила лайк этому посту ни специально, ни случайно. Более того, я хотела прояснить своим друзьям и всем остальным, кого ранило это сообщение: я не поддерживаю антисемитизм ни в какой форме», — написала она.