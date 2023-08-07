Зепюр Брутян пожаловалась на проблемы со здоровьем в отпуске на Мальдивах
Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что у нее испортились волосы во время отдыха с мужем Павлом Прилучным на Мальдивах.
«Злюсь, что оставила все средства для волос дома и не взяла с собой в отпуск свой шампунь и кондиционер. Очень тяжело расчесывать, здесь ничего не подходит. Девочки, посоветуйте какие-нибудь витамины. По прилете первым делом — восстановлением волос. Выдрала все волосы», — написала Брутян.
Звездные супруги проводят совместный отпуск на берегу Индийского океана. Вместе с Прилучным и Зепюр на отдыхе находится их общий сын Микаэль, а также дети звезды «Мажора» от его первого брака: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении летом 2022 года. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Для Павла Прилучного этот ребенок стал третьим: у актера есть 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.