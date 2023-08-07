Зепюр Брутян пожаловалась на проблемы со здоровьем в отпуске на Мальдивах

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что у нее испортились волосы во время отдыха с мужем Павлом Прилучным на Мальдивах.

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«Злюсь, что оставила все средства для волос дома и не взяла с собой в отпуск свой шампунь и кондиционер. Очень тяжело расчесывать, здесь ничего не подходит. Девочки, посоветуйте какие-нибудь витамины. По прилете первым делом — восстановлением волос. Выдрала все волосы», — написала Брутян.

Звездные супруги проводят совместный отпуск на берегу Индийского океана. Вместе с Прилучным и Зепюр на отдыхе находится их общий сын Микаэль, а также дети звезды «Мажора» от его первого брака: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.