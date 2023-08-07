Певец Филипп Киркоров в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвастался обновленной фигурой, которая появилась у него после пластики от звездного хирурга Тимура Хайдарова.

«Если про тебя идут слухи, значит ты — личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших», — написал Киркоров.

Многие фанаты оценили преображение певца своими лайками и положительными комментариями. Не прошла мимо и телеведущая Лариса Гузеева, которая назвала музыканта крутым и поддержала решение сделать пластику.

«Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю», — высказалась Гузеева.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял желание тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Из процедур он также решился на липосакцию и коррекцию фигуры.