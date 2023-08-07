Наталья Подольская объяснила, почему сестра с детьми живет в ее доме
Певица Наталья Подольская объяснила в личном блоге, почему сестра с детьми живет в ее доме. Артистка рассказала, что Юлиана приехала к своим племянникам, которые ждут возвращения родителей с гастролей.
«Мы с Юлей очень близки. Мы двойняшки. И дети у нас родились с разницей в два месяца. Мы проводим вместе время максимально много, потому что нуждаемся другу в друге эмоционально очень сильно. Но мы не живем вместе. Вот, например, сейчас я не в Москве, и Володя тоже. Большое счастье, что Юля приехала в наш дом на выходные со своими дочками. Нашим детям так намного легче переносить разлуку с нами-родителями. Они с семьей, это важно», — поделилась исполнительница.
Наталья Подольская рассказывала в интервью, что ее родители развелись, когда ей и Юлиане было по 12 лет. По словам звезды, они обрадовались такому решению. Артистка не скрывает, что отец был жестким человеком, он наказывал их даже за «четверки» и считал такие методы воспитания действенными. Наталья Подольская уверена, что благодаря родителю у нее сформировался крепкий внутренний стержень, и не держит на него обиду. У певицы также есть старшая сестра Татьяна и младший единокровный брат Андрей.
Исполнительница воспитывает двоих сыновей от певца Владимира Преснякова: их старшему мальчику Артемию восемь лет, а младшему Ивану два года. Юлиана Подольская растит двух дочерей-двойняшек: Александру и Анастасию.