Подольская объяснила, почему сестра с детьми живет в ее доме

«Мы с Юлей очень близки. Мы двойняшки. И дети у нас родились с разницей в два месяца. Мы проводим вместе время максимально много, потому что нуждаемся другу в друге эмоционально очень сильно. Но мы не живем вместе. Вот, например, сейчас я не в Москве, и Володя тоже. Большое счастье, что Юля приехала в наш дом на выходные со своими дочками. Нашим детям так намного легче переносить разлуку с нами-родителями. Они с семьей, это важно», — поделилась исполнительница.