Канье Уэст с женой разозлили итальянцев откровенными образами

Канье Уэст и его жена Бьянка Ченсори гуляли в эксцентричных нарядах по Флоренции, что не понравилось местным жителям. Об этом пишет Mirror.

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Супруга рэпера была замечена на улицах города в крошечном черном бюстгальтере и облегающих леггинсах, а затем вышла на публику в прозрачных колготках и откровенном боди. Исполнитель выходил на улицу с полотенцем на голове, в бархатном костюме без рубашки и босиком.

В Twitter некоторые пользователи написали, что пара не уважает итальянцев, если гуляет в таком виде по улицам.

«Что за дела с Канье, ходить босиком по улицам Италии, как это вообще возможно», «Нам не нужен этот мусор в Италии», «Очень неуважительно по отношению к другим людям выходить на улицу практически голой», — написали они.

Были и те, кому понравились образы Канье Уэста и Бьянки Ченсори.