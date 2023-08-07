Канье Уэст с женой разозлили итальянцев откровенными образами

Итальянцы выразили недовольство голыми нарядами жены Канье Уэста во Флоренции
Канье Уэст и его жена Бьянка Ченсори гуляли в эксцентричных нарядах по Флоренции, что не понравилось местным жителям. Об этом пишет Mirror.
Супруга рэпера была замечена на улицах города в крошечном черном бюстгальтере и облегающих леггинсах, а затем вышла на публику в прозрачных колготках и откровенном боди. Исполнитель выходил на улицу с полотенцем на голове, в бархатном костюме без рубашки и босиком.
В Twitter некоторые пользователи написали, что пара не уважает итальянцев, если гуляет в таком виде по улицам.
«Что за дела с Канье, ходить босиком по улицам Италии, как это вообще возможно», «Нам не нужен этот мусор в Италии», «Очень неуважительно по отношению к другим людям выходить на улицу практически голой», — написали они.
Были и те, кому понравились образы Канье Уэста и Бьянки Ченсори.
«Здорово видеть, как Канье и Бьянка прекрасно проводят время вместе в Италии!», «Черт возьми, не знаю, как они нашли друг друга, но это как будто лучше всего подходит друг другу», — написали поклонники пары в Twitter.