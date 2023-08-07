Натали Портман перестала носить кольцо после слухов об изменах мужа
Актрису Натали Портман заметили в Австралии без обручального кольца. Об этом сообщает издание Page Six.
Кольцо с бриллиантом в 4 карата она не надела в день 11-й годовщины брака с мужем Бенжамен Мильпье — 4 августа.
Она присутствовала в Оперном театре Сиднея на саммите о равенстве и социальных проблемах Angel City Equity, организованном женским футбольным клубом Angel City FC, соосновательницей которого является Портман.
Пока представители Натали Портман не комментировали отсутствие кольца.
В конце мая французский журнал Voici опубликовал кадры, на которых 46-летний танцор Мильпье и 25-летняя Камилль Этьенн по отдельности заходят в его офис и два часа спустя выходят из него с разницей в 10 минут.
Позже СМИ сообщили, что Мильпье намерен бороться за свой брак на фоне подозрений в измене.
14 июня 2011 года у Мильпье и Портман, познакомившихся на съемочной площадке «Черного лебедя», родился сын, которого назвали Алефом, 4 августа 2012 года Натали и Бенжамен поженились. 22 февраля 2017 года у супругов родилась дочь Амалия.