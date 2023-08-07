Портман перестала носить кольцо после слухов об изменах мужа

Актрису Натали Портман заметили в Австралии без обручального кольца. Об этом сообщает издание Page Six.

© Газета.Ru

Кольцо с бриллиантом в 4 карата она не надела в день 11-й годовщины брака с мужем Бенжамен Мильпье — 4 августа.

Она присутствовала в Оперном театре Сиднея на саммите о равенстве и социальных проблемах Angel City Equity, организованном женским футбольным клубом Angel City FC, соосновательницей которого является Портман.

Пока представители Натали Портман не комментировали отсутствие кольца.

В конце мая французский журнал Voici опубликовал кадры, на которых 46-летний танцор Мильпье и 25-летняя Камилль Этьенн по отдельности заходят в его офис и два часа спустя выходят из него с разницей в 10 минут.

Позже СМИ сообщили, что Мильпье намерен бороться за свой брак на фоне подозрений в измене.