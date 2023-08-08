Бейонсе оплатила зрителям своего шоу лишний час работы метро

Американская певица Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов за дополнительный час работы метро в Вашингтоне, США. Об этом пишет Variety.

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Такое решение было принято в связи с тем, чтобы зрители шоу, которое отложили на два часа из-за непогоды, смогли добраться домой. 98 станций метро были открыты на выход, тогда как вход работал только около стадиона FedExField, где проходил концерт певицы.