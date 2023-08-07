Звезда КВН рассказала о здоровой ревности к мужу-бодибилдеру

Актриса и звезда КВН Елена Борщева в интервью «Газете.Ru» рассказала об отношениях с мужем – фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Она призналась, что в их отношениях есть ревность.

Экс-участница Comedy Woman поделилась секретами крепкого брака. Она объяснила, что ей удается поддерживать романтику в отношениях с мужем благодаря путешествиям. Елена и Валерий часто ездят куда-то вдвоем, без детей.

«Возвращаем свою юность и то время, когда все только зарождалось. Каждый день гуляем, держась за ручку, и устраиваем романтику!» — заявила она.

В 2004 году Елена Борщева познакомилась с Валерием Юшкевичем. Спустя год они сыграли свадьбу. У супругов двое детей. В 2007 году у них родилась дочь Марта. В 2015 году Елена Борщева родила вторую дочь — Уму. В интервью Елене Ханге юмористка признавалась, что забеременела во второй раз с помощью ЭКО. До этого Борщева три года лечилась от бесплодия.