«Хочу передать привет бабам моих бывших»: Земцова обратилась к женщинам экс-возлюбленных
Актриса Наталья Земцова обратилась к избранницам своих бывших возлюбленных. Она заявила в личном блоге, что женщины пристально следят за ее жизнью.
«Хочу передать привет бабам моих бывших, которые следят за моей жизнью настолько пристально, что есть вопросики к их благополучию. Не виновата, что я лучшее, что с ними случалось. Бессмысленно так нервничать, девчули», — высказалась артистка, не называя имен.
Звезда «Эпидемии» признавалась, что все ее экс-возлюбленные хорошие люди, с которыми она продолжает общаться и поддерживает дружеские отношения.
Наталья Земцова была замужем за гитаристом Uma2rman Сергеем Кристовским, они познакомились в Минске благодаря общим друзьям, тогда актриса снималась в сериале «Восьмидесятые», а музыкант с группой был в городе на гастролях. Пара начала встречаться, хотя артист был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Они официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего сына. Свой развод Наталья Земцова и Сергей Кристовский не афишировали, актриса только в 2022 году призналась, что рассталась с отцом ребенка.
Звезда отмечала, что брак рухнул из-за ее профессии. По словам звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы.