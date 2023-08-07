«Привет бабам моих бывших»: Земцова обратилась к женщинам экс-возлюбленных

«Хочу передать привет бабам моих бывших, которые следят за моей жизнью настолько пристально, что есть вопросики к их благополучию. Не виновата, что я лучшее, что с ними случалось. Бессмысленно так нервничать, девчули», — высказалась артистка, не называя имен.

Наталья Земцова была замужем за гитаристом Uma2rman Сергеем Кристовским, они познакомились в Минске благодаря общим друзьям, тогда актриса снималась в сериале «Восьмидесятые», а музыкант с группой был в городе на гастролях. Пара начала встречаться, хотя артист был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Они официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего сына. Свой развод Наталья Земцова и Сергей Кристовский не афишировали, актриса только в 2022 году призналась, что рассталась с отцом ребенка.