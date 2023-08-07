Дима Билан спас птицу: «Отпаивал водой»
Певец Дима Билан в очередной раз помог животному. На этот раз в окно знаменитости врезалась птица.
«Вот прилетела птица — ударилась об окно. Я, конечно же, что же я делаю? Пытаюсь привести в чувство. Разбилась об окно. Окна прозрачные, хоть я их зеркалил специально», поделился ситуацией певец.
Исполнитель пришел на помощь пострадавшей птице и поделился процессом со зрителями.
«Ну-ка давай водички. Молодец! Забыл, что это за порода такая. Давай еще, пей, придешь в себя. Не бойся, я тебя отпущу, не волнуйся, только коты бы сейчас тебя съели», — рассказал певец, назвавший птицу Василием.
В конце видео, которое Билан опубликовал в своем блоге, птица улетела прямо с руки исполнителя.