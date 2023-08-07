Дима Билан спас птицу: «Отпаивал водой»

«Ну-ка давай водички. Молодец! Забыл, что это за порода такая. Давай еще, пей, придешь в себя. Не бойся, я тебя отпущу, не волнуйся, только коты бы сейчас тебя съели», — рассказал певец, назвавший птицу Василием.