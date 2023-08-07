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Дима Билан спас птицу: «Отпаивал водой»

Певец Дима Билан в очередной раз помог животному. На этот раз в окно знаменитости врезалась птица.

Дима Билан спас птицу: «Отпаивал водой»
© WomanHit.ru

«Вот прилетела птица — ударилась об окно. Я, конечно же, что же я делаю? Пытаюсь привести в чувство. Разбилась об окно. Окна прозрачные, хоть я их зеркалил специально», поделился ситуацией певец.

Исполнитель пришел на помощь пострадавшей птице и поделился процессом со зрителями.

«Ну-ка давай водички. Молодец! Забыл, что это за порода такая. Давай еще, пей, придешь в себя. Не бойся, я тебя отпущу, не волнуйся, только коты бы сейчас тебя съели», — рассказал певец, назвавший птицу Василием.

В конце видео, которое Билан опубликовал в своем блоге, птица улетела прямо с руки исполнителя.