Звезда «Сладкой жизни» продает курс по картам Таро за 300 тысяч

Звезда «Сладкой жизни» Шумакова продает курс по картам Таро за 300 тысяч рублей
Актриса Мария Шумакова анонсировала в Telegram-канал открытие авторского курса по картам Таро, цена за который достигает 300 тысяч рублей.
Программа называется «Основы Таро». Звезда «Сладкой жизни» обещает научить предсказывать с помощью карт ближайшее и дальнее будущее, а также получить ответы на вопросы о любви, карьере и др.
«Впервые я взяла колоду Таро в руки, когда мне было восемь лет. Моя прабабушка по отцовской линии была цыганкой и мир предсказания манил меня с самого детства. В 30 лет мне удалось систематизировать полученные знания и теперь я рада поделиться с вами опытом», — пишет на сайте своего курса Шумакова.
Минимальная цена «Основ Таро» — десять тысяч рублей со скидкой в пять тысяч. Самый дешевый тариф позволяет просмотреть девять уроков в записи, а также шесть практических занятий с самой Шумаковой. При этом доступ к материалам курса ограничен. Для тех, кто хочет постоянную поддержку и чат с автором курса, предлагается купить VIP-тариф за 300 тысяч рублей.
В феврале 2023 года Шумакова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что получает удовольствие, ведя Telegram-канал о картах Таро.
«Сейчас же это опять актуально и модно, что отчасти послужило для меня импульсом социализировать свое хобби благодаря Telegram-каналу. Я получают от этого удовольствие. Понятно, это лженаука, что, впрочем, не отрицает ее право на существование», — призналась актриса.