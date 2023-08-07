Звезда «Сладкой жизни» продает курс по картам Таро за 300 тысяч

«Впервые я взяла колоду Таро в руки, когда мне было восемь лет. Моя прабабушка по отцовской линии была цыганкой и мир предсказания манил меня с самого детства. В 30 лет мне удалось систематизировать полученные знания и теперь я рада поделиться с вами опытом», — пишет на сайте своего курса Шумакова.