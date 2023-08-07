Ким Кардашьян заподозрили в новой пластической операции

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, когда выходила из клиники пластической хирургии доктора Даймонда в Беверли-Хиллз. Фотографии опубликовал Daily Mail.

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42-летняя Ким Кардашьян была одета в черную толстовку с большим капюшоном, который она попыталась натянуть на лицо, чтобы скрыться от фотографов. В руках у звезды реалити была дизайнерская сумка Louis Vuitton Miroir Speedy 35 серебристого цвета.

Ким Кардашьян неоднократно опровергала слухи о том, что регулярно пользуется услугами пластических хирургов. В интервью журналу Allure звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что единственное вмешательство в ее внешность — это инъекции ботокса в область между бровями.

На вопрос редактора, закачивала ли она филлеры в губы и скулы, Кардашьян ответила: «Никаких филлеров. Я никогда не колола филлеры в губы или в скулы».

Телезвезда также призналась, что смирилась с несовершенствами своей внешности, и рассказала, какую часть своего тела считает «отвратительной».