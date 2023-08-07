50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками личного блога новыми отпускными фотографиями.

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Хайди Клум и ее муж Том Каулитц проводят отпуск на острове Капри в Италии, где четыре года назад они связали себя узами брака. На размещенных снимках 50-летняя Хайди Клум позировала в пестром слитном купальнике с вырезом под грудью. Звезда подиума дополнила образ массивными солнцезащитными очками и золотой подвеской с крупным кулоном. Хайди Клум широко улыбалась, показывая подписчикам тарелки с закусками: на одном из блюд были свежие фрукты, а на другом — классический итальянский салат моцарелла с томатами.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.