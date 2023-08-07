50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике с вырезом под грудью
Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками личного блога новыми отпускными фотографиями.
Хайди Клум и ее муж Том Каулитц проводят отпуск на острове Капри в Италии, где четыре года назад они связали себя узами брака. На размещенных снимках 50-летняя Хайди Клум позировала в пестром слитном купальнике с вырезом под грудью. Звезда подиума дополнила образ массивными солнцезащитными очками и золотой подвеской с крупным кулоном. Хайди Клум широко улыбалась, показывая подписчикам тарелки с закусками: на одном из блюд были свежие фрукты, а на другом — классический итальянский салат моцарелла с томатами.
Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.
В середине июня супермодель заподозрили в пятой беременности. Поводом для слухов об интересном положении Хайди Клум послужили фотографии папарацци, на которых муж модели, музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц держался за ее живот. Спустя несколько дней звезда подиумов ответила на слухи о беременности, опубликовав в личном блоге серию снимков в бикини, на которых предстала с абсолютно плоским животом.