Робби Уильямс планирует исправить внешность с помощью пластики

Британский певец Робби Уильямс заявил, что планирует сделать несколько пластических операций, чтобы исправить недостатки своей внешности. Об этом музыкант рассказал The Sun.

© Газета.Ru

49-летний Робби Уильямс уточнил, что планирует сделать пластическую операцию на теле, так ему не нравится, как оно выглядит после похудения. По словам артиста, его близкие пытаются отговорить его от намерения лечь под нож, но он настроен решительно.

«Все смотрят на плохие пластические операции и говорят: «Боже, нет, не делай этого». Но никто не видит хороших результатов, потому что никто не признается в пластике. Хотя большинство людей в моей индустрии сделали действительно хорошие пластические операции», — поделился Робби Уильямс.

Певец добавил, что помимо операции на теле, он хочет с помощью инъекций добавить немного объема в область вокруг глаз.

«Я хочу немного наполнителя под глаза. Потому что, мне кажется, что у меня впалые глаза», — объяснил он.

Говоря о своих ежедневных ритуалах красоты, Робби Уильямс признался, что пользуется обычным вазелином.