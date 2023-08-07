Седокова поделилась откровенными снимками на природе
Певица Анна Седокова выложила в своем аккаунте фотосессию, на которой она предстоит обнаженной на фоне пейзажа.
«Время, проведенное наедине с природой, позволяет нам понять себя, свои мысли и эмоции… Это также важно, как заботиться о природе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала свой пост звезда.
На кадрах Анна стоит в пруду, прикрывая таким образом наготу. Также она позирует на фоне зарослей пруда.
Социальные сети
«Вместо того, чтобы сливать в сеть каждую мелочь ради сплетен и развлечений, наше внимание должно быть направлено на охрану окружающей среды и сохранение ее красоты для наследующих поколений», — поделилась мыслями Анна.