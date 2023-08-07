Зепюр Брутян пожаловалась на проблемы на отдыхе

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян вместе с детьми отправились в отпуск на Мальдивы. Несмотря на то что это место у многих туристов ассоциируется с райским отдыхом, для женщины он таковым не стал. Брутян пожаловалась на проблемы с внешностью, которые у нее возникли.

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Она рассказала подписчикам, что не взяла с собой в отпуск привычные средства ухода за волосами, в частности шампунь и кондиционер. Брутян — обладательница густых и кудрявых волос.

— Очень тяжело расчесывать, здесь ничего не подходит. Девочки, посоветуйте какие-нибудь витамины. По прилете первым делом — восстановление волос. Выдрала все волосы, — пожаловалась Брутян в личном микроблоге.

Подписчики супруги Прилучного постарались поддержать ее. Они отметили в комментариях, что у нее шикарные волосы и отличная внешность.