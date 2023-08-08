Бузова показала фигуру в откровенном купальнике

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своих социальных сетей новыми фотографиями в купальнике.
Ольга Бузова рассказала подписчикам, что сейчас отдыхает в одном из своих любимых отелей в Анапе. На размещенных снимках 37-летняя певица позировала в беседке в миниатюрном бикини с леопардовым принтом, состоящим из прямоугольного топа и трусов-стрингов с заниженной талией. Звезда дополнила образ квадратными солнцезащитными очками и собрала волосы в гладкий высокий пучок.
Подписчики не оценили откровенные позы телеведущей и засыпали Бузову гневными комментариями.
«Как надоели эти голые тела», «Кто-нибудь помнит, как она выглядит в одежде», «Скоро она и трусы снимет», «Может хватит показывать всем свою пятую точку?», «У Бузовой опять обострение», «Можно выйти из «Дома-2», но «Дом-2» из тебя не выйдет», — написали пользователи.
В середине июля Ольга Бузова сообщила фанатам, что влюблена, и уже готовится к будущей свадьбе.
«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей, и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — написала телеведущая.