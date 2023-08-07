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Бузова показала изменившуюся фигуру в зверином бикини

Телеведущая и певица, экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала подписчикам пикантные фото с отдыха.

Бузова показала изменившуюся фигуру в зверином бикини
© Unsplash.com

Причем ранее Бузова рассказывала, что набрала несколько лишних килограмм, от которых ей хотелось избавиться.

Неищвестно, удалось ли Ольге похудеть, но она уже публикует фото, на которых откровенно позирует в леопардовом бикини на фоне анапского отеля.

Unsplash.com
Unsplash.com

Подписчики звезды остались в восторге:

«Оля, фигура идеальная», «Это ракурс такой? Или появились новые формы...», «Ну прямо еще одна Кардашьян...», «Лопес отдыхает», — комментировали подписчики.

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Ранее мы писали о том, как Бузова отреагировала на слухи о пластических операциях.

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