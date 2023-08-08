56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа

Голливудская актриса Холли Берри показала естественную внешность и натуральные волосы без укладки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя знаменитость снялась на фоне травы и деревьев в клетчатой красной рубашке. При этом на снимке видно, что звезда отказалась от макияжа, демонстрируя подтянутую кожу лица без косметических дефектов.

Помимо этого, артистка предстала с прической из темных коротких волос, которые завиты в кудри.

«Моему мужчине это нравится. Поэтому все жалобы направляйте Вану Ханту», — подписала она пост.

Поклонники оценили внешний вид Берри в комментариях под публикацией, которая набрала более 91 тысячи лайков.

«Вы действительно одна из самых красивых удивительных женщин на земле», «Просто прекрасна! Как снаружи, так и внутри», «Ничто не сравнится с естественной душевной умной женщиной», — восхитились они.