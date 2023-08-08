Ольга Орлова раскрыла, когда познакомит дочь со свекровью

Певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока не может познакомить дочь Анну со свекровью.

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Орлова объяснила, что на данный момент аэропорт, где живет ее свекровь, закрыт. После того как его откроют, звезда планирует привести мать мужа в Москву. Известно, что свекровь певицы до сих пор не виделась с семимесячной внучкой.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. По словам телеведущей, мать супруга живет в Магнитогорске. Из-за проблем со здоровьем женщине сложно переносить перелеты. Именно поэтому певица вместе с супругом сама навещает свекровь несколько раз в год. Орлова родила 6 февраля.

13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

В июне Орлова заявила, что не нужно делить быт вместе с матерью мужа. По ее мнению, невестка и свекровь хорошо ладят, если живут отдельно.