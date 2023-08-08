Ольга Орлова раскрыла, когда познакомит дочь со свекровью

Певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока не может познакомить дочь Анну со свекровью.
Орлова объяснила, что на данный момент аэропорт, где живет ее свекровь, закрыт. После того как его откроют, звезда планирует привести мать мужа в Москву. Известно, что свекровь певицы до сих пор не виделась с семимесячной внучкой.
Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. По словам телеведущей, мать супруга живет в Магнитогорске. Из-за проблем со здоровьем женщине сложно переносить перелеты. Именно поэтому певица вместе с супругом сама навещает свекровь несколько раз в год. Орлова родила 6 февраля.
13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.
В июне Орлова заявила, что не нужно делить быт вместе с матерью мужа. По ее мнению, невестка и свекровь хорошо ладят, если живут отдельно.
В августе Орлова уехала с мужем на отдых в Италию. Поклонники заметили, что Орлова снова не взяла с собой дочь. Артистка объяснила, что пока не видит смысла летать с младенцем на отдых.