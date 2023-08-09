Курбан Омаров раскрыл секрет крепких отношений

После переезда в Дубай Курбан Омаров и его избранница Валерия стали видеться реже: оба заняты работой. Но несмотря на это, снимки девушки появляются в личном блоге возлюбленного с завидной регулярностью. А все дело вот в чем.

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«Залог наших крепких семейных отношений — это вовремя ее фоткать», — поделился накануне Курбан.

Как оказалось, не только вовремя, но и качественно. Бизнесмен подчеркнул, что не обработал ни одну из опубликованных фото — плодам таких трудов ну никак нельзя пропасть. А Валерии, к слову, уже давно пора открыть свой аккаунт, ее снимков в личном блоге Курбана без преувеличений больше, чем его самого.