Стало известно, кем работает дочь Гузеевой

Ольга Бухарова, дочь актрисы Ларисы Гузеевой, в настоящее время работает гримером на площадке фильма «Мальвина», в котором главную роль исполняет Настя Ивлеева, сообщает StarHit. Ивлеева опубликовала шуточный пост о том, что удивилась статусу дочери Гузеевой.

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Прямо сейчас на ваших глазах дочь Гузеевой делает прическу женщине, которая играет Мальвину. Леля, смачно харкни мне в лицо, пожалуйста, — пошутила актриса.

Ивлеева уже публиковала снимки со съемочной площадки в сценическом образе. Затем она отправилась в путешествие, а по ее возвращению съемки фильма продолжились.

Бухарова является дочерью ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Ее старший брат Георгий появился на свет от брака матери с редактором Кахи Толордавы. Бухарова не любит рассказывать о работе и личной жизни, однако с удовольствием говорит про маму, с которой смогла выстроить прекрасные отношения.