Натали Портман готовится к разводу после 11 лет брака

Актриса Натали Портман готовится к разводу с мужем, постановщиком танцев Бенжаменом Мильпье после 11 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Page Six.

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По данным издания, причиной стал роман Мильпье, о котором Портман узнала несколько месяцев назад. Все это время пара пыталась исправить ситуацию и найти взаимопонимание, однако так и не смогла этого сделать. Как сообщают источники, сейчас 42-летняя актриса и ее супруг находятся в серьезных разногласиях.

При этом ни сама артистка, ни ее муж ситуацию не комментируют. Однако на светских мероприятиях Портман уже не раз появлялась без обручального кольца. Кроме того, пара не отмечала годовщину свадьбы.