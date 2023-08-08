Люся Чеботина чуть не лишилась автомобиля за 20 миллионов рублей
В прошлом году певица исполнила свою давнюю мечту — купила машину Mercedes-Benz G-Class стоимостью около 20 миллионов рублей. Но стихия едва не лишила Люсю Чеботину автомобиля, ради которого она так долго и упорно работала.
Воскресным вечером артистка приехала на иномарке на ужин в ресторан. Ничего не предвещало беды, но рядом с люксовой машиной — буквально в двух сантиметрах — рухнул дуб.
«Знаете ли вы, что такое везение? Вчера в ресторане упало дерево, всего в двух сантиметрах от моей машины. Но на ней ни царапины», — поделилась Люся.
Но не ко всем посетителям ресторана фортуна повернулась лицом. Дуб рухнул не на землю, а на соседний автомобиль — тоже, судя по снимку артистки, не самый дешевый. Сочувствуем водителю вместе с Люсей: в наше время ремонт такого автомобиля точно обойдется в не меньшую сумму, чем его стоимость.