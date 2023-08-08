Люся Чеботина чуть не лишилась автомобиля за 20 миллионов

В прошлом году певица исполнила свою давнюю мечту — купила машину Mercedes-Benz G-Class стоимостью около 20 миллионов рублей. Но стихия едва не лишила Люсю Чеботину автомобиля, ради которого она так долго и упорно работала.

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Воскресным вечером артистка приехала на иномарке на ужин в ресторан. Ничего не предвещало беды, но рядом с люксовой машиной — буквально в двух сантиметрах — рухнул дуб.

«Знаете ли вы, что такое везение? Вчера в ресторане упало дерево, всего в двух сантиметрах от моей машины. Но на ней ни царапины», — поделилась Люся.

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