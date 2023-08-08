Бритни Спирс едва не сняла штаны на камеру

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео и едва не сняла штаны на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя поп-исполнительница записала ролик, в котором она предстала в розовой кроп-кофте, оформленной глубоким декольте и широкими рукавами, и синих джинсах на низкой посадке. При этом ее образ дополняют коричневые кожаные сапоги и чокер с красными бусинами.

На протяжении всего видео, который набрал более 80 тысяч лайков, знаменитость несколько раз приспускала джинсы, принимая провокационные позы.