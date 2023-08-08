Избранник Лорак публично признался ей в любви

Избранник Ани Лорак публично признался ей в любви
Певица Ани Лорак не устает выражать свое восхищение новым спутником жизни, и она делает это практически в каждом своем посте в социальных сетях. Недавно она снова обратилась к нему словами теплой нежности.
«А что, если сегодня — это все, что у тебя есть? Как бы ты прожил свой день? Кому сказал бы слова любви? Кого обнял бы прямо сейчас?» — поинтересовалась артистка в личном блоге.
Первым, кто ответил ей, стал ее избранник — инструктор йоги Исаак Виджраку из Испании. «Ты — дар и божественное вдохновение, гений сердца», — нежно обратился он к Анне.
Поклонники разбились на два лагеря Одни восхищаются трогательным проявлением чувств возлюбленных, а другие упрекают за чрезмерную открытость. «Зубы свело…»; «Мне неловко», — упрекнули комментаторы.
Ранее мы писали о том, что Асмус сделала сюрприз возлюбленному.