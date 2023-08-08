Модель Эмили Ратаковски уехала с сыном в деревню
32-летняя модель и ведущая подкаста High/Low With Emrata Эмили Ратаковски вместе со своим 2-летним сыном Сильвестром отдохнула в сельской местности. Снимками из поездки она поделилась на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Ежевика, коровы, змеиные ногти и [сын] Слай», — подписала серию снимков Ратаковски.
В галерею модель включила фото с сыном на берегу озера, его снимок на фоне пасущихся коров и кадр с собранной в ладонь ежевикой.
С отцом сына, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом Эмили Ратаковски рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо, комиком Эриком Андре и бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.
В начале марта модель впервые рассказала о болезненном разрыве, признавшись, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.
«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Во мне было всего 45 кг, и я только что родила ребенка. Я стала очень худой и нервной. Я пробовала принимать антидепрессанты, чтобы вылечить свое горе», — поделилась она.