Эмма Стоун кардинально сменила имидж

Парикмахер актрисы Эммы Стоун Мара Роззак опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок звезды с обновленным цветом волос.

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Стоун перекрасилась из каштанового цвета волос в блонд.

«Отстригли крутой летний боб», — написала в социальной сети Роззак.

В интервью изданию People парикмахер более подробно рассказала о том, как она подстригла актрису.

«Стрижка была выполнена под небольшим углом. Передние волосы были немного длиннее остальных, чтобы создать легкий объем», — сказала Роззак. Для мытья и укладки головы Мара Роззак использовала средства своего бренда RŌZ.

Новый фильм «Бедные-несчастные» со Стоун в главной роли должен был выйти 8 сентября, но был перенесен на конец 2023 года из-за забастовки актеров, сообщает Deadline.

При этом мировая премьера картины на предстоящем 80-м Венецианском кинофестивале остается в силе. Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса поборется за главный приз в рамках основной программы смотра.