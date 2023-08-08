Певица Рита Дакота пожаловалась, что пограничники едва не сорвали ей венчание в Грузии. Она призналась в личном блоге, что сложности возникли у ее мужа и брата.

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«Федю и моего брата не хотели впускать в Грузию. В итоге пацанов пропустили, помурыжили немного, но потом сжалились, поняв, что срывают венчание людям», — поделилась артистка.

Звезда также рассказала, что ей должны были привезти белое платье с Бали, но девушка, которая согласилась это сделать, «застряла» на пересадке в Китае и не успевает его доставить. По словам исполнительницы, перед отлетом она смогла быстро найти замену своему запланированному наряду.

Рита Дакота и клипмейкер Федор Белогай официально зарегистрировали отношения еще 24 мая 2023 года, пара расписалась в столичном МФЦ, куда приехала на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: они надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва».

Рита Дакота признавалась в личном блоге, что родители были против ее отношений с Федором Белогаем. Мать и отец знаменитости считали, что музыкант во многом похож на бывшего мужа дочери, и болезненный развод может повториться. Однако артистка их не послушала, и позже Светлана и Сергей Герасимович признали свою ошибку.