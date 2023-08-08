Шаляпин рассказал о депрессии внучки Гурченко

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с Prozvezd, что давно дружит с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой.

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Шаляпин отметил, что сейчас Елена Королева переживает непростой период в своей жизни — у нее легкая депрессия.

«То ее обманул парень, в которого она влюбилась по уши, потом случился выкидыш», — рассказал артист.

Шаляпин старается поддерживать Королеву. Он советует ей жить будущим и стараться не заострять внимания на негативных моментах. Певец назвал внучку Гурченко прекрасной девушкой, которая умеет слушать.

Шаляпин заявил, что Королева плохо знает биографию и творчество своей знаменитой бабушки. Он вспомнил, как девушка не смогла вспомнить песню из фильма, в котором снималась Гурченко.

«Смотрю на Лену: стоит, глазами хлопает. Чувствую, что с трудом понимает, о чем идет речь. «Ты же должна это знать!» – говорю ей. Но ей совершенно не интересен ни кинематограф, ни шоу-бизнес», — рассказал исполнитель.