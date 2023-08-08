Дочь Успенской рассказала, какие подарки мужчин ее раздражают

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что ее раздражает, когда мужчина дарят цветы. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Плаксина считает подобный подарок «способом откупиться». Артистка отметила, что многие мужчины дарят цветы, поэтому она «не верит в искренность этого жеста». Певица хочет, чтобы за ней ухаживали необычно и небанально.

«Меня скорее можно зацепить чем-то таким тонким. Может, с юмором. Что-то очень личностное. Может, включить где-нибудь в публичном месте мою любимую песню», — поделилась дочь звезды.

В июне Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу. Она отметила, что еще не нашла своего принца.