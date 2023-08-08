Дочь Успенской рассказала, какие подарки мужчин ее раздражают

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что ее раздражает, когда мужчина дарят цветы. Об этом сообщает «Пятый канал».
Плаксина считает подобный подарок «способом откупиться». Артистка отметила, что многие мужчины дарят цветы, поэтому она «не верит в искренность этого жеста». Певица хочет, чтобы за ней ухаживали необычно и небанально.
«Меня скорее можно зацепить чем-то таким тонким. Может, с юмором. Что-то очень личностное. Может, включить где-нибудь в публичном месте мою любимую песню», — поделилась дочь звезды.
В июне Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу. Она отметила, что еще не нашла своего принца.
В марте Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь».