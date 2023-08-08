Бородина рассказала, как бросала курить

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в соцсетях, как бросала курить. Она призналась, что отказалась от вредной привычки полтора года назад и за это время срывов не было.

«Я курила с 10 класса. Потом бросала каждый раз, когда была беременная. И вот сейчас не курю уже больше полутора лет. Мне просто надоел этот запах сигарет. И что было плохо от первой утренней сигареты. Вещи пахнут. И надо постоянно выходить курить. Фу», — поделилась блогер.

По словам звезды, она осознала вред никотина для ее организма и кожи. Также знаменитость исключила из своей жизни электронные сигареты, от которых у нее болела голова и становилось плохо.

У телеведущей двое детей. От первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым звезда воспитывает 14-летнюю Марусю. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом. От второго брака с Курбаном Омаровым блогер растит семилетнюю дочь Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.