Блогер Оксана Самойлова пожаловалась, что похудела на четыре килограмма за неделю из-за стресса. Она показала свою «тощую» фигуру в купальнике на видео, которое опубликовала в соцсетях.

«За эту неделю я похудела на четыре килограмма. У меня, конечно, появился пресс, но я теперь снова тощая. Все то, что я не люблю. Нахожу это отвратительным. Сейчас буду снова набирать. Выглядит, конечно, нормально, но не для меня», — поделилась бизнесвумен.

Оксана Самойлова с мужем рэпером Джиганом, детьми и родителями улетела в Колумбию. По словам блогера, этот отпуск они запомнят надолго, поскольку практически вся семья неделю провела в больнице. Звезда пока не раскрывает подробностей, что с ними случилось, но обещала «собраться с духом» и поделиться этой историей.

Супруга артиста неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса, и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. И чтобы увеличить мышечную массу, она практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью.