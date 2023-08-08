«Нахожу это отвратительным»: Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после похудения
Блогер Оксана Самойлова пожаловалась, что похудела на четыре килограмма за неделю из-за стресса. Она показала свою «тощую» фигуру в купальнике на видео, которое опубликовала в соцсетях.
«За эту неделю я похудела на четыре килограмма. У меня, конечно, появился пресс, но я теперь снова тощая. Все то, что я не люблю. Нахожу это отвратительным. Сейчас буду снова набирать. Выглядит, конечно, нормально, но не для меня», — поделилась бизнесвумен.
Оксана Самойлова с мужем рэпером Джиганом, детьми и родителями улетела в Колумбию. По словам блогера, этот отпуск они запомнят надолго, поскольку практически вся семья неделю провела в больнице. Звезда пока не раскрывает подробностей, что с ними случилось, но обещала «собраться с духом» и поделиться этой историей.
Супруга артиста неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса, и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. И чтобы увеличить мышечную массу, она практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью.
У пары четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. После этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. А Оксана Самойлова признавалась подписчикам, что пока не готова откровенно говорить обо всем происходящем. Однако в апреле супруги объявили о воссоединении.