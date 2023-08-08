Дочь Геннадия Хазанова Алиса развелась с третьим мужем

Алиса Хазанова, российская актриса, режиссер, сценарист и продюсер, развелась с третьим мужем. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на инсайдера.

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Отец 49-летней Алисы - народный артист России Геннадий Хазанов. Окончила Московское хореографическое училище и Московскую Академию хореографии по специальности "Артистка балета" и "Хореограф-постановщик", Школу современного танца Марты Грэм в Нью-Йорке. Проходила стажировку в американской школе "Джулльярд" там же. Восемь лет была артисткой балета Большого театра, который оставила после травмы колена.

На экране - с середины нулевых: Сара Молния в "Завещании Ленина", "Краткий курс счастливой жизни", "Последняя сказка Риты", "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр", другие.