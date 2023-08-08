Звезда «Элвиса» Остин Батлер назван амбассадором Saint Laurent

«Кайя хотела бы выйти замуж за Остина в ближайшем будущем, но он ясно дает понять, что на данный момент брак не в его поле зрения. Она видит, что карьера стоит у него на первом месте и это вряд ли изменится», — цитируют журналисты Radar Online слова инсайдера.