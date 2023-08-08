Звезда «Элвиса» Остин Батлер назван амбассадором Saint Laurent
Актер Остин Батлер стал глобальным послом нового мужского аромата MYSLF бренда Saint Laurent Beauty. Об этом пишет WWD.
«Для меня было большой честью, когда компания Yves Saint Laurent Beauty попросила меня стать послом ее нового аромата MYSLF. В 1964 году Ив Сен-Лоран выпустил свой первый аромат. Для меня большая честь быть частью этого наследия», — сказал Батлер.
В этом году Остин Батлер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис»), но уступил Брендану Фрейзеру. На афтепати «Оскара», вечеринке Vanity Fair, актера сопровождала его возлюбленная Кайя Гербер. Впервые об их романе стало известно в 2021 году.
31-летний Остин Батлер не торопится делать предложение руки и сердца 21-летней Кайе Гербер, поскольку занят работой.
«Кайя хотела бы выйти замуж за Остина в ближайшем будущем, но он ясно дает понять, что на данный момент брак не в его поле зрения. Она видит, что карьера стоит у него на первом месте и это вряд ли изменится», — цитируют журналисты Radar Online слова инсайдера.