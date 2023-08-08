Актриса Юлия Пересильд назвала генетическим везением свое здоровое тело
Российская актриса Юлия Пересильд выложила в своих соцсетях фото в купальнике на отдыхе в Греции. По ее словам, ей генетически повезло иметь здоровое тело, поэтому она редко уделяла ему должное внимание.
«Мне повезло, от мамы и папы досталось здоровое сильное тело. Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», – говорит Пересильд.
Актриса отметила, что когда началась подготовка к космосу, то она открыла в себе еще больше сил и возможностей своего тела. Звезда призналась, что недавно начала заниматься пилатесом и цигуном (восточной системой упражнений), плюс, посещает сеансы массажа. На отдыхе в Греции она каждое утро ходит на йогу.
«И вдруг подумала — как хочется познавать и изучать свое тело, обучать его чему-то новому и благодарить», — говорит артистка.
Режиссер киноленты «Вызов» (12+) Клим Шипенко сильно волновался, как Пересильд будет выглядеть в кадре в ходе съемок ленты. Он рассказал, что ему говорили, что в космосе звезда может «опухнуть, распухнуть либо ей станет плохо». А ему нужно было снять красивой главную героиню. Но все прошло хорошо, а у Пересильд даже была возможность спокойно гримировать себя.