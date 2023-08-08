Пересильд назвала генетическим везением свое здоровое тело

Российская актриса Юлия Пересильд выложила в своих соцсетях фото в купальнике на отдыхе в Греции. По ее словам, ей генетически повезло иметь здоровое тело, поэтому она редко уделяла ему должное внимание.

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«Мне повезло, от мамы и папы досталось здоровое сильное тело. Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», – говорит Пересильд.

Актриса отметила, что когда началась подготовка к космосу, то она открыла в себе еще больше сил и возможностей своего тела. Звезда призналась, что недавно начала заниматься пилатесом и цигуном (восточной системой упражнений), плюс, посещает сеансы массажа. На отдыхе в Греции она каждое утро ходит на йогу.

«И вдруг подумала — как хочется познавать и изучать свое тело, обучать его чему-то новому и благодарить», — говорит артистка.