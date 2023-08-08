Портман, Аффлек, Бондарчук: кто из звезд не смог сохранить брак и почему

Американская актриса Натали Портман готовится к разводу с хореографом Бенжаменом Мильпье, пишет Hollywood life. Пара прожила вместе 11 лет. Кто еще из знаменитостей не смог сохранить брак?

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Кто из артистов развелся после долгой совместной жизни

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Слухи о расставании Натали Портман и Бенжамена Мильпье появились после того, как папарацци засняли танцовщика с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Инсайдеры сообщали, что пара пыталась исправить ситуацию.

«Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью. Натали невероятно скрытная и не собирается обыгрывать это в СМИ. Ее самым большим приоритетом является защита своих детей и их конфиденциальности», — говорил источник Page Six.

Однако супруги не смогли вернуть гармонию в отношения, и сейчас они готовятся к разводу. При этом ни одна из сторон до сих пор не сделала официального заявления. Портман всегда пыталась держать свою личную жизнь втайне от общественности. Поклонники в соцсетях выразили ей поддержку.

Бен Аффлек развелся с Дженнифер Гарнер в 2015 году, прожив вместе 13 лет. У пары есть трое детей. Причиной расставания стала измена актера с няней их наследников. При этом, по словам Гарнер, проблемы в отношениях начались еще за несколько месяцев до того, как Аффлек завел роман на стороне. Сам артист в эфире шоу Говарда Стерна признавался, что чувствовал себя «в ловушке», находясь в отношениях с экс-супругой. Он отметил, что они пытались сохранить брак из-за детей, но оба не хотели, чтобы перед детьми была такая модель семьи.

«Если бы мы не расстались, наверное, все закончилось бы тем, что мы перегрызли бы друг другу горло. А я бы, вероятно, все еще употреблял алкоголь. Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я думал: „Я не могу уйти из семьи из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать?“ И я делал: пил бутылку виски и засыпал на кушетке. Оказалось, что это не решает проблему», — делился Аффлек.

Артисты смогли сохранить дружеские отношения ради детей. Аффлек в 2022 году женился на экс-избраннице Дженнифер Лопес, а Гарнер на протяжении нескольких лет встречается с генеральным директором GailGroup Джоном Миллером.

Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2002 году после 25 лет отношений. Телеведущая признавалась, что в их отношениях произошел кризис, который они не смогли преодолеть, несмотря на попытки. Вскоре режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а Светлана вышла замуж за оператора Сергея Харченко.

«Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить. Ну распался брак и распался — надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищете парня. Возраст не имеет значения, просто откройте свое сердце. В определенном смысле я верю в судьбу, в правильные встречи. Но не считаю, что мы приговорены к чему-то конкретному. Сейчас я счастлива больше, чем, наверное, за последние несколько десятков лет», — признавалась Бондарчук на YouTube-шоу «Света вокруг света».

Кто из звезд смог сохранить брак после кризиса

Оксана Самойлова объявила о разводе с рэпером Денисом Устименко-Вейнштеином (Джиганом) в 2020 году после скандала в Майами. Тогда музыкант сбрил брови и бороду и записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в психбольнице. После этого блогер заявила, что расстается с мужем из-за его нынешнего психического состояния, а также из-за многочисленных измен. Самойлова даже подала на развод, но в итоге звезды смогли сохранить семью ради четверых детей.

«Чтобы расставить все точки над i, разъясню. Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз, это был бы просто лютейший хайп. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», — высказывалась знаменитость в личном блоге.

Актриса Анна Хилькевич воспитывает троих детей от бизнесмена Артура Волкова. Звезда признавалась, что была на грани развода с предпринимателем из-за внутреннего кризиса, однако они хотели сохранить семью.