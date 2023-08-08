Стейтем и Хантингтон-Уайтли собираются пожениться

Спутница британского актёра боевиков Джейсона Стейтема, модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли ("Безумный Макс: Дорога ярости"), рассказала об их будущей свадьбе.

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По словам экс-"ангела" Victoria's Secret, которые приводит издание Extra, это произойдёт, когда подрастёт их сын Джек Оскар - чтобы он также смог принять участие в свадьбе. А пока, отметила Роузи, они "и так счастливы".

36-летняя Хантингтон-Уайтли встречается с 56-летним Стейтемом с 2010 года, в 2016-м они помолвились. Джек Оскар родился в 2017-м, а в прошлом году у актёров появилась дочь Изабелла Джеймс.