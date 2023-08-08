Шакира и Пике перестали ссориться ради своих детей

Все указывает на то, что Шакира и Пике прекратили свою личную борьбу и выполняют то, что было установлено как бывшая пара, ради своих детей, Милана и Саши.

Шакира и Пике, наконец-то, прекратили ссориться, и сделали это ради своих детей, Милана и Саши. Источник, близкий к 46-летней колумбийской певице, сказал, что она и бывший футболист “соблюдают соглашение о разлуке до конца, больше нет никаких споров или проблем”, сообщил Vanitatis. Информацию подтвердил и человек из окружения 36-летнего каталонского бизнесмена:

“Это так, никаких проблем, вы можете сообщить как есть”.

Причиной гармонии, которая царит между Шакирой и Пике в отношении опеки и других соглашений, касающихся их детей, Милана и Саши, возможно, стало счастье, которое Шакира обрела в Майами с Льюисом Хэмилтоном.

Однако близкие Шакиры подчеркнули, что личная жизнь певицы еще не определена, поскольку ее роман с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном еще не укрепился: