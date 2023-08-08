Инстасамка похвасталась часами мужа за 9 миллионов рублей

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась покупкой мужа-блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) за миллионы рублей. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала часы швейцарской компании Patek Philippe, которые были надеты на руку ее 22-летнего супруга. При этом она отметила, что стоимость данного изделия составила девять миллионов рублей.

Moneyken также поделился снимками с приобретенными им часами в своем аккаунте. Инфлюэнсер демонстрировал их, сидя в салоне машины.

«Я вставляю бриллианты в Patek Philippe», — подписал он пост.