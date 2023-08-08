«Не интересуют женщины»: Шаляпин — о своих любовных приключениях

Певец Прохор Шаляпин заявил в интервью Леди Mail.ru, что его не интересуют женщины. По словам артиста, он хочет побыть один и отдохнуть от романов.

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«В данный момент меня не интересуют женщины, никакие — ни постарше, ни помоложе. Я в отпуске от любовных приключений. Не знаю, надолго ли, но сейчас, кроме тишины в доме, покоя и душевного равновесия, мне ничего не надо», — высказался исполнитель.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Прохор Шаляпин отмечал, что его не смущала 28-летняя разница в возрасте с женщиной, и он действительно был в нее влюблен. А третий «штамп» в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Прохор Шаляпин также состоял в отношениях с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна, артист вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской записал дуэтную песню «Я больше не буду», а через год объявил о расставании с женщиной.