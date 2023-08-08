Звездные пары, которые расстались из-за измен

С изменами приходится сталкиваться многим парам, в том числе и знаменитым. Одни звезды решают простить предательство партнера, а другие решают поставить точку в отношениях.

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Подробнее о знаменитых парах, которые расстались после измены, — в материале "Рамблера".

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Натали Портман и Бенджамин Мильпье

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Актриса Натали Портман познакомилась с танцором и хореографом Бенджамином Мильпье на съемках психологического триллера "Черный лебедь". Пара прожила в браке 11 лет, у них есть двое детей: сын Алеф и дочь Амалия. Два месяца назад, в июне 2023 года, появились слухи о том, что Бенджамин завел непродолжительный роман на стороне — с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. После этого Натали часто замечали расстроенной, а недавно и вовсе засняли актрису без обручального кольца. 8 августа стало известно, что звездная пара все же решила развестись.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

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Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. Пара мечтала о создании семьи, однако в 2004 году Брэд начал сниматься в фильме "Мистер и миссис Смит", во время работы над которым закрутил роман со своей партнершей Анджелиной Джоли. Спустя год Энистон и Питт развелись, и последний женился на Джоли. Однако в 2016 году всем известная "бранджелина" тоже распалась. Дженнифер даже назвала это расставание кармой для бывшего мужа.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

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Роман Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона завязался еще на съемках вампирской саги "Сумерки". Однако крепкие отношения дали трещину, когда Кристен начала сниматься в фильме "Белоснежка и охотник". Актрису заметили целующейся с режиссером картины Рупертом Сандерсом, который на тот момент тоже был не свободен. После измены Кристен и Роберт пытались сохранить отношения, но актер не смог простить предательство возлюбленной, и они расстались.

Гвен Стефани и Гэвин Россдэйл

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Брак певицы Гвен Стефани и рок-музыканта Гэвина Россдэйла долгое время казался счастливым. Однако, как выяснилось, на самом деле у Россдэйла был тайный роман с няней их детей. Одно из свиданий у любовников даже проходило в тот день, когда Гвен родила третьего ребенка. Вскоре певица случайно обнаружила интимную переписку между мужем и его любовницей. Она уволила няню, а потом подала на развод с Россдэйлом.