"Реальная проблема": директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии

Сергей Пудовкин, директор певицы Лады Дэнс, попавшей в субботу в серьезное ДТП, подтвердил, что минувшей ночью артистка перенесла еще одну операцию - на лице. После чего состояние Лады ухудшилось, Дэнс почти не может говорить.

© Российская Газета

Целью нового оперативного вмешательства было попытаться "оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы".

В итоге, как передает слова Пудовкина РИА Новости, сейчас у исполнительницы "реальная проблема с ее здоровьем".