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"Реальная проблема со здоровьем": директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии

Сергей Пудовкин, директор певицы Лады Дэнс, попавшей в субботу в серьезное ДТП, подтвердил, что минувшей ночью артистка перенесла еще одну операцию - на лице. После чего состояние Лады ухудшилось, Дэнс почти не может говорить.

"Реальная проблема": директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии
© Российская Газета

Целью нового оперативного вмешательства было попытаться "оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы".

В итоге, как передает слова Пудовкина РИА Новости, сейчас у исполнительницы "реальная проблема с ее здоровьем".

Всего, помимо Лады, возвращавшейся на VIP-такси с выступления, пострадали еще два члена ее команды и водитель машины. По словам Пудовкина, экспертиза показала наличие у него в крови следов употребления наркотиков.