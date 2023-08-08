"Реальная проблема": директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии

"Реальная проблема со здоровьем": директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии
Сергей Пудовкин, директор певицы Лады Дэнс, попавшей в субботу в серьезное ДТП, подтвердил, что минувшей ночью артистка перенесла еще одну операцию - на лице. После чего состояние Лады ухудшилось, Дэнс почти не может говорить.
Целью нового оперативного вмешательства было попытаться "оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы".
В итоге, как передает слова Пудовкина РИА Новости, сейчас у исполнительницы "реальная проблема с ее здоровьем".
Всего, помимо Лады, возвращавшейся на VIP-такси с выступления, пострадали еще два члена ее команды и водитель машины. По словам Пудовкина, экспертиза показала наличие у него в крови следов употребления наркотиков.